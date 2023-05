Lamborghini Urus Performante ''transformado'' num Essenza SC V12

Para quem ama o feroz Urus Performante, a Lamborghini propõe uma série limitadíssima a 40 unidades inspirada no hiper desportivo Essenza SC V12.

Cada exemplar foi supervisionado pela divisão Ad Personam da marca do touro, com um visual inspirado no mundo da competição automóvel.

O carácter exclusivo do Urus Performante Special Edition Essenza SC V12 destaca-se pelo abuso de elementos em fibra de carbono exposta com acabamento brilhante ou fosco.

Não apenas o capô e o tejadilho são naquele material mas também a grelha e o divisor frontais, assim como os retrovisores e as baias laterais, e o difusor traseiro.

A entusiasmar a aptidão do super SUV para as pistas de corrida, os designers do Centro Stile da Lamborghini criaram uma pintura dedicada Ad Personam.

A combinação segue um esquema cromático bicolor, resultante da ligação dos elementos em fibra de carbono com uma linha de cor contrastante.

A mesma opção é replicada no arco do tejadilho, seguindo o espírito do Essenza SC V12; nem sequer falta o número distinto pintado nas portas.

Cada exemplar assenta em jantes de 23 polegadas pintadas em preto de alto brilho, assim como as pinças dos discos de travão.

A exclusividade prossegue no habitáculo com estofos Alcantara em Nero Cosmus, com detalhes em pele e decorações em fibra de carbono.

Não faltam elementos em alumínio anodizado preto, contrastados com o vermelho dos puxadores das portas.

O ambiente a bordo é realçado por duas placas comemorativas em fibra de carbono.

A primeira assinala os 60 anos da Lamborghini e a segunda inclui o número da série limitada ou o nome do condutor.

Recorde-se que a versão Performante é a mais poderosa da gama Urus, à conta dos 666 cv e 850 Nm debitados pelo bloco V8 biturbo de 4.0 litros.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em apenas 3,3 segundos para uma velocidade máxima de 306 km/hora.

Este desempenho permitiu ao super SUV estabelecer um novo recorde na sua categoria a escalar o Pikes Peak International Hill Climb.

As 156 curvas que manobrou, para cortar a meta aos 4.302 metros de altitude, foram cumpridas em 10:32.064 minutos, menos 17 segundos o que a anterior marca.

