Lamborghini Sián FKP 37 é agora um Lego à escala real

A Lamborghini é reconhecida pelos seus fantásticos super desportivos mas o que acontece quando a insígnia italiana se junta à Lego para celebrar um dos modelos mais celebrados?

A resposta está no Sián FKP 37, construído à escala real com mais de 400 mil peças Technic e resplandecente com as mesmas cores do modelo original.

O resultado final é assombroso num projecto que envolveu 5.370 horas de desenvolvimento, e mais 3.290 para a sua execução.

O modelo construído há um ano está agora em exposição no Museo Automobili Lamborghini, em Sant’Agata Bolognese, até ao início de Outubro

Desafio inédito

Foram usadas mais de 150 tipos diferentes de peças Lego, 20 das quais concebidas especificamente para este projecto.

Aliás, pela primeira vez foi usado um formato hexagonal para montar a carroçaria, de maneira a homenagear o desenvolvimento estético do Lamborghini Sián FKP 37.

E tudo para garantir que o modelo reflicta as linhas futuristas inconfundíveis do super carro até ao ínfimo detalhe.

"Os nossos designers adoram desafios, por isso podem imaginar a satisfação quando lhes foi pedido para trabalharem neste modelo mas numa escala maior do que é normal", explicou Lena Dixen, vice-presidente de marketing de produto da Lego.

Recorde-se que, há dois anos, saiu para o mercado um Lamborghini Sián FKP 37 da Lego Technic mas numa escala de 1:8.

Atenção ao detalhe

A versão da Lego tem exactamente as mesmas dimensões do super desportivo, com o exterior coberto de peças feitas à medida que se interligam numa verdadeira explosão de energia.

Essa ideia está bem patente no desenho em Y dos faróis, exactamente como no modelo original, e nos farolins em forma hexagonal.

A atenção ao detalhe prossegue no interior do veículo, com o volante decorado ao centro com o símbolo da Lamborghini e a bandeira italiana, sem esquecer o painel de instrumentos e os bancos de corrida.

Para a Lego, este é também o primeiro modelo em grande escala em que as peças têm um revestimento ultra-violeta a darem-lhe um efeito de pintura, para que a sua integridade se mantenha durante mais tempo.

A cor foi aplicada nas instalações da Lamborghini para garantir que o super desportivo tivesse uma alta qualidade nos acabamentos.

