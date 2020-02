Bem à frente da estreia mundial no final deste ano, a Lamborghini Squadra Corse pôs a trabalhar, pela primeira vez, o motor do novo híper carro da insígnia italiana para as pistas de corrida.





Lamborghini já pôs a trabalhar V12 para novo híper carro

O V12 de 6.5 litros de aspiração natural, com uma potência de 842 cv, irá equipar o modelo de edição limitada desenvolvido pelo Centro Stile da Squadra Corse.

O híper desportivo irá integrar uma série de particularidades que o separam dos modelos convencionais para estrada, nomeadamente, uma proeminente asa traseira grande, uma entrada de ar no tejadilho para manter a pressão aerodinâmica sobre o carro, e um capô especial com duplas entradas de ar.

Com uma estrutura frontal de alumínio e um monocasco em fibra de carbono, o híper modelo de competição está projectado para responder aos mais elevados padrões de segurança, enquanto um inovador diferencial autoblocante permite uma melhor manobrabilidade em pista.

