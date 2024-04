Lamborghini Huracán ganha STJ especial dedicado às pistas

Não param os eventos dedicados à despedida do Lamborghini Huracán: agora é uma fabulosa variante STJ limitada a dez exemplares com um pacote exclusivo de desempenho.

Baptizado como A Última Dança, será a derradeira celebração do super desportivo equipado com o V10 atmosférico, com o substituto híbrido a ser revelado antes do final deste ano.

Com um desenho baseado no Huracán STO, esta edição especial Super Trofeo Jota representa o auge de desempenho alcançado na história desta poderosa "família".

O pacote exclusivo que equipa realça o espírito de competição, com as letras S e J, correspondentes a Super Trofeo, a homenagearem o campeonato monomarca da Lamborghini lançado em 2009.

Já a última letra refere-se ao apêndice J do regulamento da FIA que define as especificações dos carros de corrida, como já eram exemplos os Miura SVJ e Aventador SVJ.

Colagem ao alcatrão

A aerodinâmica do STO foi agora melhorada com a montagem o icónico cofango, à conta de dois novos apêndices aerodinâmicos em fibra de carbono.

Já o ângulo da asa traseira foi elevado em três graus para garantir um aumento de 10% na carga aerodinâmica para mantê-lo perfeitamente equilibrado.

E, exactamente como o STO, este Huracán STJ passa às rodas traseiras 640 cv e 565 Nm às 8.000 rotações por minuto, controlados por uma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

A colagem ao solo foi reforçada por um conjunto de quatro amortecedores ajustáveis derivados do mundo da competição, que substituem os componentes activos convencionais.

Reguláveis em quatro posições, permitem optimizar os ressaltos e a compressão em altas e baixas frequências, dando total liberdade na configuração segundo as características da pista.

Estas características especiais permitem utilizar uma menor rigidez da mola, enquanto ao mesmo tempo mantêm o controlo dinâmico ideal e aumentam a precisão da condução.

E, para maximizar essas capacidades, foram desenvolvidos pneus especiais Potenza Race da Bridgestone, com um composto específico de alta aderência, para jantes de 20 polegadas de porca única.

O resultado final? O Huracán STJ consegue roubar ao STO mais de um segundo no tempo que demora a cumprir uma volta ao circuito do Centro Técnico Nardo.



Decoração a preceito

O espírito desportivo não foi descurado na parte estética, com o bólide a poder comportar uma das duas opções cromáticas concebidas pelo Centro Stile Lamborghini.

A primeiro combina um Grigio Telesto combinado com o Nero Noctis do tejadilho e detalhes em Rosso Mars e Bianco Isi, com os bancos forrados a Alcantara em Nero Cosmus com detalhes em pele e pespontos em Rosso Alala.

Na segunda configuração, a carroçaria é pintada em Blu Eliadi mas a cor do tejadilho e os respectivos detalhes são os mesmos da opção inicial.

Ambas as propostas comportam uma placa especial numerada como "1 de 10" em fibra de carbono, sendo admissível uma segunda personalizada montada no lado do acompanhante.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?