Foi uma das novidades que a Lamborghini levou ao recente Consumer Electronics Show 2024 em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Lamborghini estreia Telemetry X para ''treinar'' condutores à distância

Chama-se Telemetry X o protótipo inovador de "conectividade de pista" para a futura gama de super desportivos produzidos em Sant’Agata Bolognese.

"Num futuro próximo, os nossos modelos oferecerão cada vez mais experiências de condução verdadeiramente envolventes", sublinha o director geral da marca.

Stephan Winkelmann assume que "o Telemetry X é uma visão perfeita dos serviços conectados que os nossos clientes poderão ensaiar".

A aplicação de tecnologias digitais derivadas do mundo da competição coincidiu com a estreia do Huracán STO em 2020.

Tratou-se do primeiro super carro da Lamborghini a equipar um sistema de telemetria que pode ser usado através da aplicação Unica.

Com o Telemetry X, a insígnia italiana antecipa uma experiência imersiva de condução em pista baseada na sinergia de três sistemas.

A Garagem Remota em Tempo Real, o Sistema de Dados Biométricos e o Co-Piloto Digital foram desenvolvidos em parceria com a Accenture.



Plano de treinos completo

A Garagem Remota é uma aplicação da internet que, graças à tecnologia 5G, permite aos condutores terem sempre disponíveis gravações de vídeo em tempo real da telemetria e do seu desempenho em pista.

As imagens e os dados podem ser controlados ao vivo por um treinador em qualquer parte do planeta, para aconselhar o piloto durante a sessão de condução.

A apoiar esta solução está uma experiência em pista mais completa e envolvente, ao mesmo tempo que melhora o desempenho do condutor.

Já o Sistema de Dados Biométricos captura dados do piloto como o ritmo cardíaco e o nível de tensão.



Além de monitorizar o desempenho de forma mais profunda, também dá referências úteis sobre as opções que podem refinar o seu treino.

Ambos funcionam em sinergia com o Co-Piloto Digital, um assistente vocal pró-activo que compara dados biométricos com informações do carro durante a condução.

A título de exemplo está a análise dos tempos por volta, dando indicações úteis para melhorar as linhas da pista e os pontos de travagem, bem como informações sobre o desempenho do carro.

