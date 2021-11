Lamborghini de bigode associa-se ao Movember

A Lamborghini associou-se ao Movember e desfilou vários dos seus super desportivos entre Cascais e Lisboa este fim de semana, devidamente decorados com autocolantes em forma de bigode.

O movimento é uma das maiores iniciativas mundiais de angariação de fundos para a prevenção e tratamento de doenças masculinas como o cancro da próstata e dos testículos.

A comitiva portuguesa fez parte dos 1.500 Lamborghini que deram outro colorido às ruas de cidades como Nova Iorque, Londres, Sidney, Banguecoque, Roma ou Cidade do Cabo.

Este movimento global, cujo símbolo é o bigode, reforça a consciencialização de importantes questões relacionadas com a saúde, seja ela física ou mental.

A campanha ocorre simultaneamente em mais de 20 países e conta com mais de 6,5 milhões de apoiantes em todo o mundo, tendo já angariado cerca de 765 milhões de euros.

O acontecimento foi organizado por 92 concessionários Lamborghini de todo o planeta, incluindo a Lamborghini Lisboa.

O evento no nosso país contou ainda com a presença do actor Ricardo Carriço, que aceitou dar a cara pela iniciativa desde o primeiro momento.

