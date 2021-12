Lamborghini Countach: celebração de um ícone em poster

É um apaixonado pelos super desportivos da Lamborghini mas a carteira é demasiado "curta" para ter um na sua garagem?

Pode sempre optar por decorar a sala ou o quarto lá de casa com um dos cinco pósteres que a insígnia italiana criou para o Lamborghini Countach LPI 800-4.

Não há outra hipótese de ter esta homenagem ao Countach original, já que os 112 exemplares produzidos esgotaram antes mesmo de saírem para a estrada.

Os cinco pósteres são assinados por outros tantos artistas e ilustradores especializados em 3D e obras digitais.

O paquistanês Omar Aqil coloca o Countach no centro da incrível evolução tecnológica dos últimos 50 anos.

O russo Yegor Zhuldybin explora a integração do novo super desportivo com a história da própria Lamborghini.

O Shy Studio inspirou-se nos pósteres dos anos 80 e reproduziu o lendário Countach num ambiente moderno misturado com elementos abstractos.

O sueco Andreas Wannerstedt propõe uma releitura que encena o encontro entre a natureza e a mais avançada tecnologia patente no novo Countach.



Por fim, Lorenzo Ceccotti, que assina como LRNZ, destaca as qualidades gráficas do super modelo Countach, focando-se no seu minimalismo extremo.

Qualquer um dos pósteres pode ser adquirido através da loja online da Lamborghini.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?