Kia Sportage: primeiras imagens do novo SUV

O novo Kia Sportage só será apresentado em Julho na Coreia do Sul, mas a marca asiática já deu um pequeno aperitivo de como será a quinta geração.

E as três imagens em fundo negro mostram que o SUV, que será lançado em Setembro na Europa, será em tudo diferente do modelo que agora vem substituir.

A silhueta é forte mas refinada, e a postura musculada, a reflectirem a nova linguagem estilística Opposites United (Opostos Unidos).

A frente é marcada por uma grelha em preto e um conjunto de faróis e luzes diurnas LED em negrito. A traseira é marcada por uma linha destacada, onde também se vislumbram os farolins LED unidos por uma barra luminosa.

O interior revela um espaço voltado para o condutor que, como afirma a insígnia sul-coreana, joga com um carácter ousado mas suave.

Marcado pela qualidade dos materiais e pela inovação tecnológica, destaca-se o ecrã encurvado, englobando o painel de instrumentos e o sistema de infoentretenimento, em tudo semelhante ao que o novo "eléctrico" Kia EV6 possui.

"Inspirado na identidade que criámos, onde a natureza se cruza com a tecnologia, o novo Sportage desafia as normas com um exterior contemporâneo e aventureiro, e um interior cuidadosamente concebido", explica Karim Habib, responsável pelo centro global de design da marca.

