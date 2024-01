São passos cada vez mais largos os que a Kia tem estado a dar rumo à electrificação total da sua gama automóvel.

Kia PVB: protótipos eléctricos modulares para profissionais

Depois dos EV6 e EV9, e dos futuros EV2, EV3, EV4 e EV5, o construtor sul-coreano propõe agora uma linha de viaturas multiúsos feitos sob medida.

No Consumer Electronics Show realizado no último fim-de-semana, foram revelados os Concept PV7 e Concept PV1, e três variantes do Concept PV5.

Os cinco protótipos serão construídos sobre uma nova plataforma modular, que a Kia baptizou como Platform Beyond Vehicle.

OS PBV constituem uma solução de mobilidade total, que conjuga veículos eléctricos feitos por medida com soluções de software avançadas.

A aposta passa pela entrada em novas actividades comerciais e estilos de vida, com a redefinição do conceito de espaço adaptado às necessidades do cliente.

Ao mesmo tempo que garante a consistência estética entre todos os modelos, será criado um ecossistema que favorece a interacção entre os PBV.

Graças à sua modularidade, que inclui a partilha de equipamentos entre todos os veículos, a nova plataforma permitirá satisfazer qualquer tipo de necessidade.

Cinco versões para o PV5

Na Fase Um, o PV5 que chegará ao mercado em meados do próximo ano, será proposto numa versão básica, assim como em três furgões e numa "caixa aberta.

Nos planos da Kia está ainda um modelo "robotaxi" desenvolvido com a Motional, para o transporte individual autónomo de passageiros.

Na Fase 2, a gama reforça-se com os PV1 e PV7, com sistemas de cabina e estrutura que melhoram a interacção e a conectividade entre veículos baseados no conceito modular.

A Fase 3 compreende uma nova evolução para soluções de mobilidade personalizadas ligadas à condução autónoma.

Para tirar o máximo partido das oportunidades oferecidas pelos PBV, a Kia irá lançar um sistema de negócio dedicado.

Além de abranger todos os aspectos do processo, desde a gama de produtos à integração de soluções de software, também irá estabelecer várias parcerias globais.

