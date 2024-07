Um ano passado sobre o seu anúncio, chega ao nosso país o renovado Kia Picanto, proposto em três linhas de equipamento mas sempre suportadas pelo mesmo motor 1.0 MPi de 63 cv e 93 Nm.

Kia Picanto com visual mais ousado mas perde ''cavalos'' pelo caminho

Sem qualquer sistema de hibridização, esta opção motriz está alinhada com caixas manuais ou automáticas de cinco relações com embraiagem pilotada.

Pelo caminho, o citadino perde o bloco turboalimentado de 1.0 litro T-GDi de 101 cv que alimentava o desportivo GT-Line, embora este acabamento se mantenha com o actual propulsor atmosférico da gama.

Um "mini" Sportage?

Com um visual mais moderno e ousado, que quase replica a imagem do Kia Sportage à frente, a versão Urban que dá entrada ao Picanto equipa jantes de 14 polegadas, com o GT-Line a ter de série rodas de 16 polegadas.

Esta versão é reforçada com uma dianteira que realça o pendor mais desportivo, reflectido numa grelha Tiger Nose mais larga para maximizar o visual dinâmico, a que se junta atrás um difusor mais ousado.

Para o interior, o acabamento Urban distingue-se pelos bancos forrados com tecido preto, enquanto o GT-Line inclui de origem o pacote Preto Brilhante.

Tecnologia reforçada

O citadino comporta um sistema de navegação com ecrã "flutuante" de oito polegadas com multi-ligação Bluetooth e compatível com Apple CarPlay e Android Auto e um visor de 4,2 polegadas para a instrumentação

As funcionalidades do Kia Connect incluem diversos serviços de bordo, como informações de trânsito em tempo real, previsões meteorológicas e dados para possíveis estacionamentos.



Comporta ainda apoio à prevenção de colisões frontais com travagem de emergência, manutenção de faixa, assistência "inteligente" à limitação de velocidade, gestão da estabilidade, e controlo de travagem em curva.

As encomendas para o renovado Kia Picanto já estão abertas, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 17.500 euros para o acabamento Urban com caixa manual de cinco relações.

Com o mesmo equipamento mas alinhado com a transmissão de cinco velocidades, o valor sobe 1.000 euros, enquanto a variante GT-Line só no Outono será avançado o preço quando chegar aos concessionários.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?