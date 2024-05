Kia EV3 já se mostra antes da estreia oficial

Há um novo "eléctrico" a chegar aos concessionários até ao final do ano: a apresentação mundial do Kia EV3 só acontece a 23 de Maio mas a insígnia sul-coreana já avançou as primeiras imagens do crossover.

Os "retratos" são ainda pouco esclarecedores mas, num rápido olhar, percebe-se que o compacto tenta reproduzir, de forma fiel, o espírito do protótipo revelado no final de 2023.

Significa assim que se mantêm as formas muito geométricas neste EV3, que também se reflectem nas ópticas dianteiras e traseiras.

De forma ficam os dados sobre o tamanho do crossover, sabendo-se apenas que deverá ficar abaixo dos 4,42 metros que mede de comprimento o Kia Niro.

Sabe-se ainda que será construído sobre a mesma plataforma E-GMP em que são montados os EV6 e EV9 mas, ao invés de uma arquitectura eléctrica de 800 volts, terá apenas 400 volts.

Tão pouco se conhecem as características do sistema motriz mas, à partida, poder-se-á contar com variantes com um ou dois motores eléctricos, baterias com diferentes capacidades e autonomias, e diferentes níveis de equipamento.

O crossover será acompanhado no próximo ano pelo EV5, que já está à venda no mercado chinês, e pelo EV2, um SUV urbano ainda mais abordável do que os 33.000 euros em que poderá arrancar o EV3.

