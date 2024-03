É uma das estreias mais aguardadas no salão automóvel de Nova Iorque, que esta sexta-feira abre as portas ao público.

Kia estreia K4 em Nova Iorque sem dizer se chega à Europa

Inspirado na filosofia estilística Opostos Unidos da Kia, o novo K4 distingue-se pelas linhas angulares, rematadas por uma saliência traseira nada discreta.

Com mais de 4,7 metros de comprimento por 1, 9 de largura e 1,5 de altura, promete espaço de sobra a quem viaja atrás para as pernas, ombros e cabeça.

A linha de cintura elevada, numa ligação perfeita à porta da bagageira, e as assinaturas luminosas exclusivas à frente e atrás dão-lhe um vigor inédito.

Percebe-se de imediato a influência do Kia EV9, com as ópticas LED orientadas na vertical para conseguir esse efeito.

O GT-Line tem ainda detalhes em preto brilhante na grelha, capas dos retrovisores e molduras das janelas, tudo abrilhantado por jantes de 18 polegadas em liga leve.

E, apesar do perfil fastback, o porta-bagagens oferece uma capacidade de carga de 413 litros.

Interior despojado

Contra o visual mais inconvencional por fora, o interior mantém uma linha mais clássica mas muito despojada de pormenores.

O posto de condução é dominado pelo painel de instrumentação e pelo ecrã multimédia num único bloco.



Com 30 polegadas de diagonal, os dois visores são separados por uma secção dedicada à climatização.

A Kia optou por um volante de dois raios com alguns controlos tácteis, mantendo-se os botões físicos sobre a parte inferior do tabliê.

O K4 equipa igualmente o mesmo sistema Connected Car Navigation Cockpit do EV9 e com actualizações por via remota.

Além disso, uma chave digital permitirá ao condutor usar o telemóvel para fechar ou abrir as portas, e dar a "ordem" de partida ao carro.

Também de série são os bancos dianteiros aquecidos e ventilados, e as esperadas tecnologias de segurança activa e apoio à condução.

Cruise control "inteligente", aviso de ângulo morto, câmara de 360 graus, auxiliar nas manobras de evasão, e alerta de trânsito cruzado em marcha-atrás serão algumas das soluções.



Chegará à Europa?

A Kia anuncia para a entrada de gama do K4 um motor de 2.0 litros com 150 cv e 180 Nm, aliado a uma caixa CVT.

Um bloco turbo de 1.6 litros e quatro cilindros, com 192 cv e 264 Nm também está previsto, com uma transmissão automática de oito velocidades.

A apoiar uma condução mais dinâmica nesta proposta está a suspensão traseira multibraços a acrescentar maior flexibilidade e rigidez lateral.

Fica por saber se o Kia K4 chegará ao mercado europeu quando na América do Norte a sua chegada aos concessionários está prevista para o final deste ano.

