Jeep mostra Easter Safari Concept para o Moab

A imagem é demasiado abstracta para se perceber o que aí vem mas trata-se do novíssimo protótipo Easter Safari da Jeep, que tudo indica ser derivado do Wrangler Rubicon.

Será com este SUV que o construtor norte-americano quer brilhar nos terrenos pedregosos do Moab, no Utah, esta Páscoa.

"Trilhos off-road icónicos, como o histórico Rubicon Trail, e os cenários do Moab é onde nascem as lendas. Há 20 anos, a Jeep apresentou o veículo de produção mais capaz do seu tempo", avança o fabricante.

"Agora, o mais novo protótipo Easter Jeep Safari celebra a lendária capacidade 4x4 que continua a impulsionar a marca e a desafiar os limites de desempenho, década após década".

Mais nenhuma informação é dada sobre o SUV extremo, nem mesmo se terá algum tipo de electrificação mas espera-se que, até à data da prova, entre 9 e 17 de Abril, sejam dados mais pormenores.

