Já há preços para toda a gama do Avenger, que representa a estreia da Jeep no mundo eléctrico.

Jeep Avenger chega antes do Verão e já tem preços

Disponível em três níveis de acabamento, são elevadas as expectativas para o crossover, após a série First Edition ter superado as 10.000 reservas online.

Votado para a finalíssima que irá distinguir o Carro do Ano 2023, entre os sete modelos seleccionados, as primeiras entregas acontecem antes do Verão.

Compacto e urbano

O Avenger é o primeiro dos quatro modelos eléctricos com que a Jeep irá atacar o Velho Continente até 2025.

Proposto nos acabamentos Longitude, Altitude e Summit, as sete barras da grelha fechada dão o ar familiar que definem os modelos da marca americana.

Com 4,08 metros de comprimento, é 16 cm mais curto e 13 cm mais baixo do que o Jeep Renegade, com a altura ao solo a chegar aos 20 cm.

O visual robusto é marcado pelos guarda-lamas abobadados e as cavas trapezoidais para receber as jantes em liga leve de 16 a 18 polegadas.

Os faróis LED estão atrás da grelha para maior protecção nos "toques" a baixa velocidade enquanto atrás se destacam os farolins LED com a assinatura em X.



Para a carroçaria são propostas sete cores sólidas e quatro metalizadas, a que se junta uma pintura de dois tons com tejadilho Volcano nos níveis mais altos.

Evolução tecnológica

Por dentro é inegável a linha de continuidade em relação ao Jeep Wrangler, bem presente na enorme saída de ar sobre o tabliê maciço.

O espaço a bordo é suficiente para cinco ocupantes, a que somam diversos espaços para guardar pequenos objectos com uma capacidade total de 34 litros.

Já a bagageira oferece 355 litros de capacidade, que sobe até aos 1.250 litros com os bancos traseiros rebatidos.



Ao centro está um ecrã táctil multimédia de 10,25 polegadas equipado com o sistema Uconnect.

O painel de instrumentação digital é proposto como sete ou 10,25 polegadas, dependendo do nível de equipamento.

Em termos de segurança activa e apoio ao condutor, está ao nível das principais propostas do segmento.

Conta com condução autónoma de nível 2, travagem automática de emergência com detecção de peões e ciclistas, e autocorrecção de saída de faixa.

Até 550 km com uma carga

O Jeep Avenger é construído sobre a plataforma e-CMP do grupo Stellantis, com uma arquitectura eléctrica de 400 volt.



O motor de 115 kW (156 cv) e 260 Nm, acoplado às rodas dianteiras, é suportado por uma bateria de 54 kWh.

A autonomia situa-se entre os 390 e os 404 quilómetros, dependendo da versão, podendo circular até 550 quilómetros em trânsito urbano com uma única carga.

São seis os modos de condução definidos para o sistema Selec Terrain: Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand, a que se soma o sistema Hill Descent Control.

O carregamento da bateria até 80% a 100 kW em corrente contínua faz-se em menos de 30 minutos, demorando 5h30 a 11 kWh em corrente alternada.

As primeiras unidades do Jeep Avenger começam a ser entregues no segundo semestre deste ano, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 37.800 euros.

A somar aos três níveis de equipamento que compõe a gama, somam-se cinco pacotes opcionais e quatro níveis de personalização.

Equipamento Preço Longitude 37.800 euros Altitude 39.800 euros Summit 42.800 euros

