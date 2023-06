Já ''voaram'': 50 Citroën My Ami Buggy reservados ao nosso país esgotam em três horas

Só para os mais distraídos será uma surpresa: os 50 My Ami Buggy colocados terça-feira à venda online no nosso país esgotaram em apenas 3h10m; o mais rápido demorou apenas 2:19 minutos.

Nos oito países europeus em que os 800 exemplares foram vendidos no portal oficial do modelo, bastaram dez horas para "desaparecerem". Os restantes 200 destinam-se a mercados que não possuem venda online.

A Bélgica destacou-se com 65 My Ami Buggy vendidos em menos de nove minutos, seguida da França, com 430 unidades encomendadas em pouco mais de duas horas.

Espanha foi o país em que o cliente mais rápido a completar todo o processo de compra o conseguiu em apenas 1:19 minutos.

Para Setembro está programado o início das entregas das primeiras unidades da segunda edição deste quadriciclo eléctrico mais radical.

Os preços da gama Ami, que inclui a versão original, assim como os My Ami Buggy e My Ami Cargo, estão compreendidos entre os 7.990 e os 9.190 euros.

