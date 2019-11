A Mercedes-Maybach apresentou no Salão de Guangzhou, na China, a sua versão do GLS, que impressionou tudo e todos pela opulência da sua imagem, marcada por uma grelha específica - que já tínhamos visto em vários concepts da marca - jantes de até 23 polegadas, pintura bi-tom, saídas de escape cromadas e claro, o símbolo da Maybach no pilar D.

Mas se a imagem exterior impressiona, acredite que é no interior que este Mercedes-Maybach GLS mais se destaca. Com a mira apontada a rivais como o Rolls-Royce Cullinan ou o Bentley Bentayga, este GLS assinado pela Maybach chega com vários acabamentos em pele de elevada qualidade, com vários apontamentos em madeira e com duas verdadeiras poltronas.

Já viu o interior luxuoso do novo Mercedes-Maybach GLS?

E esse é mesmo o principal trunfo deste interior, já que os bancos da segunda fila mais parecem duas confortáveis e luxuosas poltronas, com direito a almofada, a suporte para as pernas e a um encosto de cabeça acolchoado.

É certo que é possível pedir este GLS com três bancos atrás, mas é na configuração de dois bancos individuais que este modelo realmente se distingue. Separados por uma consola com mesas extensíveis, com um frigorífico para manter o champanhe sempre fresco e com copos de prata, os bancos traseiros contam com vários programas de massagem, com ventilação e aquecimento e podem ser reclinados para conforto de quem lá viaja.

Ainda não foram anunciados preços para este modelo, mas já se sabe que a chegada ao mercado vai acontecer no segundo semestre do próximo ano.

Novo Mercedes-Maybach GLS: sinta-se como um lord inglês!