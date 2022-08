Já não há; Honda Civic Type R para Portugal esgota em 72 horas!

Contava celebrar 2023 ao volante do novo Honda Civic Type R? Distraiu-se porque, em apenas 72 horas, esgotou a primeira leva de dez exemplares destinados ao nosso mercado.

O facto é tanto mais surpreendente porque nem sequer se sabe o preço nem os números debitados pelo bloco turbo de 2.0 litros.

Em jeito de consolação, poderá sempre optar pelo Civic e:HEV, mais civilizado com os seus 184 cv… e bem longe dos 330 cv que várias fontes apontam para aquele desportivo.

Apesar da diferença de potências e de comportamento em estrada, é inegável o dinamismo que as suas linhas exibem, e que a marca sublinha como uma nova referência em conforto e espaço a bordo.

O sistema híbrido, aliado à direcção, chassis e suspensão, proporcionam níveis envolventes de desempenho com elevada eficiência e baixas emissões de dióxido de carbono.

Os consumos médios, de acordo com a marca, deverão rondar os cinco litros por cada 100 quilómetros percorridos.

O Honda Civic e:HEV abre as pré-encomendas em Setembro, com a entrega dos primeiros exemplares agendada para o início do próximo ano.

