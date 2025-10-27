É adepto da electromobilidade mas vê ainda escassa uma oferta profissional das carrinhas de caixa aberta? Pois deixe surpreender-se pela nova D-Max EV, naquela que é a primeira pick-up 100% eléctrica da Isuzu.

Isuzu ''transforma'' D-Max em 'pick-up' eléctrica… e já pode reservá-la!

À semelhança da "irmã" turbodiesel, a nova proposta alia a robustez própria dum carro de trabalho sem esquecer a sua versatilidade em momentos de lazer.

Apresentada oficialmente em Lisboa na última sexta-feira, as reservas já estão abertas a partir de 69.400 euros sem contar com o IVA.

"Quase" como a turbodiesel

A Isuzu D-Max EV chega ao mercado nacional nas versões cabine longa 4x4 LS, com quatro lugares, e cabine dupla 4x4 LSE com cinco lugares, para uma carga útil superior a 1.000 quilos e uma capacidade de reboque até 3.500.

Em comum têm um sistema de propulsão composto por dois motores eléctricos – um de 43 kW (58 cv) e 108 Nm no eixo dianteiro, e outro 97 kW (132 cv) e 217 Nm no traseiro – para uns combinados 140 kW (190 cv) e 325 Nm.

A tração integral permanente inclui os recém-desenvolvidos e-Axles à frente e atrás, para maximizar a entrega precisa e imediata do binário que caracteriza aqueles propulsores.

A alimentar os dois motores está uma bateria de 66,9 kWh brutos, recarregável de 20 a 80% em 60 minutos hora a 50 kW DC (dez horas a 11 kW AC).

A distância combinada chega aos 263 quilómetros, subindo até 361 na condução urbana, com a travagem regenerativa multinível e o modo de condução Eco a terem um papel fundamental na optimização da autonomia.

Para melhorar o conforto e o comportamento em estrada, foi integrada uma nova suspensão traseira De-Dion com molas de lâminas em vez da configuração tradicional de eixo rígido.

A capacidade de passagem a vau até 60 cm, a distância ao solo de 21 cm, e os ângulos de ataque de 30,5º, e de saída de 24,2º, garantem a sua preparação para qualquer terreno.

Conforto à SUV

Na estética, não se encontram grandes diferenças face à D-Max turbodiesel nos mesmos 5,28 metros que tem de comprimento; exceptuam-se os detalhes a azul na grelha, e os logótipos "eléctricos" nas laterais e no portão traseiro.

Incluem-se ainda barras de tejadilho longitudinais de série, caixa de carga metálica, estribos laterais, iluminação Full LED e jantes de 18 polegadas.

A bordo ressaltam os materiais e acabamentos de qualidade nos 3,13 metros que separam os eixos, destacando-se os bancos forrados a pele, sendo os dianteiros aquecidos e com regulação eléctrica no do condutor.

O posto de condução conta com um ecrã de nove polegadas multimédia com navegação incluída, sendo compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, alinhado com um painel de instrumentos LCD de sete polegadas.

Ar condicionado automático bi-zona com saída traseira, sistema áudio premium com oito altifalantes, selector de modos de condução Normal e Eco, e patilhas de regeneração de energia no volante em pele completam a oferta.

Os apoios à condução compreendem até 12 funcionalidades na segurança activa e passiva, sem esquecer os sensores de estacionamento à frente e atrás, e a câmara traseira.

Os preços "chave na mão" para a Isuzu D-Max EV são de 69.400 euros para a variante de cabine longa, e de 70.400 euros para a de cabine dupla, a que se soma o IVA.

