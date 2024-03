Isuzu estreia D-Max a electrões; 'pick-up' chega à Europa em 2025

A Isuzu vai estrear-se no mundo eléctrico com uma velha conhecida: nada mais, nada menos do que a pick-up D-Max mas agora alimentada a electrões.

O lançamento acontece já esta quarta-feira, quando abrirem as portas do 45.º salão automóvel de Banguecoque, na Tailândia.

Com um sistema 4x4 permanente, no eixo dianteiro equipa um propulsor de 40 kW (54 cv) e 108 Nm.

O eixo traseiro monta um motor de 90 kW (122 cv) e 217 Nm, com a potência e binário combinados a chegarem aos 130 kW (177 cv) e 325 Nm.

A velocidade máxima ultrapassa os 130 km/hora desconhecendo-se, no entanto, a autonomia dada pela bateria de 66,9 kWh.

A carga útil atinge os 1.000 quilos para uma capacidade de reboque máxima de 3,5 toneladas.

A Isuzu assegura um desempenho semelhante à D-Max a gasóleo, mantendo a robustez do chassis e da carroçaria por que aquela pick-up é reconhecida.

Em termos de estilo, são notórias as semelhanças entre as duas propostas, mesmo tratando-se de um protótipo que deverá estar muito próximo do modelo de produção.

A dianteira da versão eléctrica diferencia-se pela grelha frontal fechada, ladeada por ópticas LED mais afiladas e luzes diurnas com um novo desenho.

As linhas também são mais suaves e polidas, a pensar exactamente na melhor aerodinâmica para reforçar a autonomia eléctrica.

Nada é desvendado do interior, embora se espere uma actualização revigorada com as mais recentes tecnologias de infoentretenimento e apoio à condução.

A D-Max BEV chega à Europa no próximo ano, primeiro na Noruega e Reino Unido, seguindo-se países como a Austrália e a Tailândia.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?