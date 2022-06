As primeiras fotografias oficiais serão reveladas apenas no final do mês mas a Hyundai já avançou com os esboços do que será o futuro Ioniq 6.

Ioniq 6: primeiros esboços do 'streamliner' eléctrico da Hyundai

Inspirado no protótipo Prophecy, o futuro "eléctrico" da marca sul-coreana apresenta-se como um streamliner marcado por linhas simples a realçar o seu visual aerodinâmico.

O Ioniq 6 tira partido da plataforma modular eléctrica global (E-GMP) do grupo Hyundai Motor para proporcionar uma distância entre eixos alargada e um design interior optimizado.

Mais pormenores sobre o novo "eléctrico" deverão ser avançados nos próximos dias.

