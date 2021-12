Os habitantes de Berlim foram esta quarta-feira surpreendidos por um Ioniq 5 pendurado no vazio pela teia do Homem-Aranha.





Ioniq 5 ''pendurado'' em Berlim pela teia do Homem-Aranha

O SUV 100% eléctrico, que é um dos protagonistas do filme Sem Volta a Casa do super herói aracnídeo, está pendurado no Sony Centre da capital alemã até 3 de Janeiro.

Este é o primeiro filme da parceria estratégica entre a Hyundai e a Sony Pictures, que já estão a planear outras manobras de marketing para os filmes que serão lançados em 2022.

