Ioniq 5 ganha nova bateria e retrovisores digitais

Ainda não passou um ano sobre a sua chegada ao mercado europeu, e o Ioniq 5 da Hyundai está já a receber novos elementos para o tornar mais apetecível.

A novidade mais importante será, porventura, a integração de uma bateria de maior capacidade (77,4 kWh), embora não tenham sido dados pormenores sobre a sua autonomia.

Recorde-se que a bateria de 72,6 kWh que equipa o modelo actual pode percorrer entre 430 e 481 quilómetros com um único caregamento.

O SUV eléctrico irá ganhar também uma função para pô-la à temperatura ideal para a sua recarga, quando inserido no sistema de navegação uma estação de serviço.

Novas cores exteriores, e retrovisores interior e laterais digitais para uma melhor visibilidade, irão também fazer parte do modelo a partir do Verão.

A suspensão vai contar ainda com um sistema de amortecimento de frequência "inteligente" para melhorar a resposta da suspensão, e aumentar o conforto a bordo.

Outras opções estéticas incluem pára-choques não pintados em preto brilhante, bem como luzes LED de projecção.

Desconhecem-se, por agora, os preços do Hyundai Ioniq 5 com estas actualizações, e quando estará disponível no mercado nacional.

Entretanto, depois de ganhar os troféus Carro do Ano na Alemanha, e World Champion na primeira edição do Best Cars of the Year, foi também votado Carro do Ano pela revista britânica Company Car Today.

