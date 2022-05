Insólito: um 2 CV a carregar num posto Tesla?

Agora que a Tesla abriu a sua rede de carregadores rápidos na Europa à concorrência, não se espante se vir um vetusto 2 CV da Citroën com os cabos ligados para carregar a bateria.

Sim, com a moda dos restomods eléctricos a chegar em força ao Velho Continente, são cada vez mais os "clássicos" de outras décadas a verem o seu motor a combustão ser reconvertido para a propulsão eléctrica.

O 2 CV-e em questão foi fotografado na Holanda, com uma tomada Combo CCS convencional ligada a um dos carregadores da marca de Elon Musk.

Esta é exactamente a parte mais divertida na combinação de tecnologias tão distantes no tempo.

A reconversão eléctrica é feita pela holandesa 2CV Garage, com o motor original a ser substituído por um eléctrico, e com as baterias montadas num chassis próprio.

À escolha estão baterias de 27, 32 e 37 kWh, com a última a assegurar uma autonomia superior a 250 quilómetros, podendo as três terem capacidade para carregamentos rápidos.

A velocidade máxima do 2 CV chega aos 130 km/hora mas, como explica a instaladora, a velocidade preferencial deverá ser inferior a 100 km/hora para não duplicar o consumo de energia.

Falta apenas saber qual é a potência máxima de carregamento para este "clássico" e a despesa para carregar a bateria… que deverá ser bem mais alta do que se fosse a bateria de um Tesla.

