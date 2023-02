ID. 5: "eléctrico" é peça-chave na electrificação da Volkswagen

A Volkswagen tem no ID. 5 um dos seus pontas de lança para o mundo da electromobilidade.

A concurso no Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2023, o SUV coupé é peça essencial no rumo à electrificação automóvel total da fabricante alemã.

Numa recente acção junto da comunicação social, a nova proposta tem tido uma boa aceitação por parte do mercado a nível nacional e internacional

Aliás o modelo é uma peça essencial nos objectivos da Volkswagen em atingir os 30% de carros eléctricos nas suas vendas globais este ano.

No nosso país, mais especificamente, os 150 exemplares First Edition esgotaram em poucas semanas.

Para os três modelos que compõem a gama – Pro (174 cv), Pro Performance (204 cv) e GTX (299 cv) – já foram feitas mais de 300 encomendas.

Com 4,60 metros de comprimento e 2,77 metros de distância entre eixos, assume-se como um carro para toda a família com um toque desportivo.

Condução envolvente e comportamento ágil reforçam o seu dinamismo na estrada e na cidade.

Os consumos rondam os 17 kWh/100 km a velocidades controladas, com a bateria de 82 kWh a prometer uma autonomia até 530 quilómetros.

A gama arranca nos 51.461 euros para a versão Pro, subindo aos 53.179 euros na Pro Performance e 60.985 euros para o desportivo GTX.

