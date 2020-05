Ibrahimovic é dono de três Ferrari que valem mais de 6 milhões de euros

Zlatan Ibrahimovic deu recentemente nas vistas por ter passeado nas ruas de Estocolmo, na Suécia, com o seu novíssimo Ferrari Monza SP2, um dos dois modelos da série especial "Icona" da marca de Maranello que prestam homenagem às "barchettas" de competição da Ferrari.



Mas aquilo que poucos sabem é que o futebolista sueco, que tem uma fortuna avaliada em cerca de 200 milhões de dólares, é dono de uma colecção de automóveis invejável e este Monza SP2 é apenas um dos Ferrari que por lá "vive".

Zlatan, actualmente ao serviço dos italianos do AC Milan, também é dono de um Ferrari Enzo e de um Ferrari LaFerrari, colecção que mostra bem a paixão que tem pela marca do "Cavallino Rampante".

Estes três automóveis juntos valem mais de seis milhões de euros no mercado actual e vão continuar a valorizar no futuro, ou não contassem todos com uma produção muito limitada: foram feitos apenas 400 exemplares do Enzo, 499 modelos do LaFerrari e 499 unidades do Ferrari Monza, divididos entre SP1 (1 lugar) e SP2 (2 lugares).

Mas apesar deste "amor" pela fabricante italiana, Zlatan também se rendeu aos encantos da Porsche, nomeadamente do seu hiperdesportivo híbrido, o 918 Spyder. E como não poderia deixar de ser, também se vende "na casa" dos milhões. É que se quando foi lançado custava menos de 900 mil euros, agora já soma um valor de mercado bem superior a 1 milhão.

