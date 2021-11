Hyundai Seven dá pistas para novo SUV eléctrico da Ioniq

Já se conhecem as primeiras imagens do Seven, protótipo que anuncia o próximo SUV 100% eléctrico da família Ioniq da Hyundai.

O concept car terá uma nova tipologia SUV, combinada com uma nova arquitectura interior que evoca uma experiência lounge premium.

As imagens mostram um SUV com um design funcional que se afasta dos tradicionais modelos com motores térmicos, como explica a marca sul-coreana.

A arquitectura luminosa, definida pelo Parametric Pixels, sublinha a identidade estética da submarca Ioniq, sublinhando a ligação analógica com as emoções digitais.

O interior sugere um ambiente lounge Premium, que aprofunda o inovador espaço a bordo do Ioniq 5, com estofos e revestimentos produzidos com materiais sustentáveis.

O Hyundai Seven será apresentado a 17 de Novembro no Automobility LA, nos Estados Unidos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?