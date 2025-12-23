 Pesquisa
Hyundai estreia maior ''eléctrico'' de sempre no salão de Bruxelas

14:29 - 23-12-2025
 
 
O salão automóvel de Bruxelas será o palco para o lançamento do maior "eléctrico" de sempre da Hyundai. A nova proposta apresentará tecnologias de ponta, incluindo um sistema de carregamento avançado de 800 volts.

A ilustrar o anúncio está uma imagem que pouco ou nada adianta sobre o modelo que irá reforçar a gama alimentada a electrões da insígnia sul-coreana.

Mais assertiva é a notícia da primeira aparição do actualizado Ioniq 6 num evento europeu, com melhorias no seu desenho aerodinâmico, bem como as devidas actualizações na tecnologia e recursos digitais a bordo da berlina.

E, entre os dias 9 e 18 de Janeiro em que decorre o salão, o visitante poderá emocionar-se com jogos de vídeo inspirados no Insteroid, um protótipo radical inspirado no Hyundai Inster EV.

