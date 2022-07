Um Lamborghini Huracán transformado num super desportivo de ralis? Sim, é a última "brincadeira" da insígnia italiana antes de aquele modelo dar lugar ao seu sucessor híbrido plug-in.

Huracán Sterrato: o novo 'off-road' da Lamborghini?

Baptizado como Sterrato, a partir do protótipo com o mesmo nome, o modelo foi agora revelado pela primeira vez num vídeo oficial da marca intitulado Beyond the Concrete.

O super carro está envolvido por uma forte camuflagem mas o envoltório com as palavras Brave, Authentic, Unexpected não consegue esconder uma carroçaria fortemente retrabalhada face ao modelo original.

Destacam-se os resguardos pretos aparafusados nas laterais e nos guarda-lamas, sem esquecer um par faróis LED montados ao centro do pára-choques, as barras no tejadilho e o novo difusor traseiro.

As jantes em liga leve de 20 polegadas são calçadas com pneus mais grossos, enquanto a suspensão foi calibrada para aumentar a distância ao solo em relação ao que é normal no Huracán original.

Sem dados sobre a mecânica deste Huracán Sterrato, quase de certeza que terá tracção integral, com o V10 de 5.2 litros a ser capaz de debitar até 640 cv de potência.

