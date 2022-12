É o fim de uma era para a insígnia de Sant’Agata Bolognese: a Lamborghini despede-se dos motores alimentados apenas a gasolina com o Huracán Sterrato.

Huracán Sterrato: a nova paixão da Lamborghini pelo 'off-road'

Verdadeira fera indomável, comporta uma mecânica e uma estética específica que o diferencia dos seus "irmãos" da gama.

A sua exclusividade é ainda maior face à "tiragem" limitada de 1.499 exemplares, com a entrada na linha de montagem agendada para Fevereiro.

Visual invulgar

São várias as características peculiares deste surpreendente Lamborghini Huracán Sterrato. As primeiras chamadas de atenção começam pelos faróis suplementares à frente e pelas barras no tejadilho.

Atrás, a dar-lhe um visual invulgar, está uma entrada de ar proeminente sobre a capota do motor V10 atmosférico de 5.2 litros. Os guarda-lamas foram também sobredimensionados, para comportar o alargamento das vias em 30 mm à frente e 34 mm atrás.



Mais alto em 44 mm face ao Huracán EVO, a parte inferior da carroçaria é protegida à frente por uma chapa em alumínio. As soleiras das portas estão igualmente reforçadas, com o novo difusor a proteger toda a área traseira.

Sem imagens interiores, a Lamborghini assegura acabamentos em Alcantara, e novos gráficos e funções no sistema multimédia e no painel de instrumentos.



Bússola, leitor de forças G e indicador de coordenadas geográficas, assim como um gráfico do ângulo da direcção, estão entre os elementos incluídos.

Menos potência sem perder dinâmica

A dar gás ao novo off-roader está o clássico V10 atmosférico de 5.2 litros mas agora limitado a 610 cv e 560 Nm face ao maior poder dos "irmãos".

Potência e binário são passados às quatro rodas através de uma caixa automática de sete relações, com o eixo traseiro a ter diferencial autoblocante.

Sendo concebido para rolar fora do alcatrão, a velocidade máxima está limitada aos 260 km/hora. Mesmo assim, para bater nos 100 km/hora, bastam-lhe apenas 3,4 segundos, ficando-se pelos 9,8 segundos para chegar aos 200 km/hora.



Os pneus Bridgstone Dueler, de 235/40 R19 à frente e 285/40 R19 atrás, são específicos do modelo. Concebidos para percursos hostis, oferecem também um bom comportamento no alcatrão, com a estabilidade e a precisão exigidas a um super desportivo.

Uma das suas principais vantagens, no entanto, está na capacidade de poderem rolar 80 quilómetros com um furo a uma velocidade máxima de 80 km/hora.

Terra ou alcatrão?

Os engenheiros da Lamborghini esmeraram-se para que o Huracán Sterrato tivesse um comportamento ideal na terra sem perder eficiência no asfalto.

Significa assim que todo o sistema de controlo electrónico do chassis (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics) foi actualizado.







Além de uma configuração específica dos tradicionais modos Strada e Sport, foi adicionada, sem surpresa, a função Rallye.

A nova selecção permite deixar o super desportivo mais solto e rápido, com as derrapagens controladas do eixo traseiro em pisos com pouca aderência.

O Lamborghini Huracán Sterrato entra na linha de montagem já em Fevereiro, com a série especial limitada a 1.499 unidades.

E, embora não haja preços nem data de chegada ao nosso país, em Espanha já se fala em valores superiores a 300 mil euros para cada exemplar.

