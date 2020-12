Honda S2000 pode estar de regresso com motor de 320 cv

O Honda S2000 é um dos roadsters mais aclamados das últimas décadas e a derradeira prova disso é a valorização que este desportivo nipónico sofreu ao longo dos últimos anos. Muitas vezes prometido o seu regresso, a Honda acabou sempre por nunca avançar com o projecto da sua renovação, mas isso pode mudar em breve.Quem o diz é a revista "Forbes", que garante que uma fonte de dentro da Honda terá revelado que a equipa de marketing da fabricante japonesa está a estudar a possibilidade do regresso deste modelo e o seu potencial comercial.De acordo com a mesma fonte, e se de facto viermos a ter um novo S2000, a configuração será em tudo semelhante ao conceito base do modelo: motor dianteiro, tracção traseira, dimensões compactas, dois lugares e claro…peso baixo, a rondar os 1300 quilos.Quanto ao motor, tudo indica que a escolha poderá recair no bloco 2.0 litros turbo a gasolina do Civic Type R , com 320 cv de potência e 400 Nm de binário máximo. Recorde-se que o S2000 original era alimentado por um - fantástico - motor de quatro cilindros naturalmente aspirado que fazia mais de 8.000 rpm.Contudo, é preciso olhar com alguma desconfiança para estas informações, já que a confirmar-se, esta decisão vai em sentido contrário à estratégia de electrificação que a Honda tem adoptado na Europa.Recorde-se que em 2017, Takahiro Hachigo, CEO da Honda, tinha dito que ainda não era a altura de recuperar este modelo, deixando a porta aberta para um eventual regresso no futuro: "Em todo o mundo mais e mais vozes têm expressado o desejo de reinventar o S2000. Ainda não é a hora. Precisamos de tempo para decidir se o S2000 é reinventado ou não. Se a equipa de marketing investigar e vir que vale a pena, talvez então tal seja possível".