A Honda já abriu as pré-reservas para o HR-V Hybrid, com o novo SUV da marca japonesa a arrancar nos 34.500 euros. Esse é o preço "chave na mão" para o nível de equipamento Elegance, com a variante Advance a custar 37.500 euros.





Honda HR-V abre pré-reservas 'online': saiba quanto custa

A pré-reserva online no mini-portal da Honda Portugal Automóveis obriga a um sinal de reserva de 500 euros.

O HR-V Hybrid é o mais recente modelo da gama, e junta-se aos electrificados CR-V Hybrid, Jazz Hybrid e Jazz Crosstar Hybrid, e ao eléctrico Honda e. No final deste ano, deverá chegar aos concessionários nacionais o novo Civic Hybrid.





Recorde-se que a Honda entrou em 2022 com um novo modelo de negócio no nosso país, onde se anuncia o preço "chave na mão" como valor final de todos os seus produtos.

Sob a assinatura Contas Feitas, a marca pretende adoptar uma relação mais próxima, clara e sem surpresas para com os seus clientes.

Sólido e espaçoso

Disponível apenas com motorização híbrida para a Europa, a terceira geração do Honda HR-V deixa uma boa impressão de solidez. Para essa impressão contribui a melhor rigidez estrutural em cerca de 15% face à anterior geração.

Assume-se como um verdadeiro SUV de família, graças aos 4,34 metros de comprimento, por 1,79 de largura e 1,58 metros de altura.

A distância entre eixos situa-se nos 2,66 metros, com a bagageira a oferecer 335 litros de capacidade, ou 1.305 litros com os bancos traseiros rebatidos.





Face à geração que agora substitui, as diferenças de cotas são inferiores a dois centímetros. Mesmo assim, o espaço a bordo cresceu, principalmente para os passageiros dos bancos traseiros.

Tecnologia mais apurada

Ambas as versões dispõem de um ecrã táctil de infoentretenimento de nove polegadas, a que se somam controlos físicos para maior facilidade de uso.



Possui sistema de navegação e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de dispor de reconhecimento de comandos de voz.

Melhorados foram também a actuação dos sistemas de segurança activa e apoio à condução, graças a uma nova câmara frontal de alta definição.

O HR-V equipa de série o sistema Honda Sensing, que compreende travagem de emergência na cidade com reconhecimento de peões e ciclistas de dia e de noite.

Controlo activo de velocidade de cruzeiro, alerta de ângulo morto até 25 metros e aviso de tráfego cruzado na retaguarda são outras das capacidades.



Apenas híbrido

A motorização híbrida do Honda HR-V alia dois motores eléctricos ao bloco a gasolina i-VTEC de 1.5 litros de ciclo Atkinson.

O número de células da bateria de iões de lítio foi revisto, passando das 48 que equipam o Honda Jazz híbrido para 60, compensando o maior peso e tamanho do HR-V.

O conjunto debita 131 cv e 253 Nm, passados às rodas da frente através de uma transmissão de engrenagem fixa.

Potência e binário são regulados pelos modos de funcionamento Electric, Hybrid e Engine Drive, e pelas selecções de condução Eco, Normal e Sport.



Focado na eficiência, a Honda indica consumos em redor dos 5,4 litros por cada 100 quilómetros e 122 g/km de emissões de dióxido de carbono.

Em aceleração, cumpre os zero aos 100 km/hora em 10,6 segundos, com a velocidade máxima a situar-se nos 170 km/hora.

Ambas as versões Elegance e Advance do Honda HR-V têm data de chegada prevista ao nosso país para Março.

