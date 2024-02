Honda ''dá'' mais dez Civic Type R a Portugal

Não há fome que não dê em fartura… pelo menos para uma dezena de afortunados!

A Honda Portugal Automóveis assegurou a vinda de mais 10 exemplares do explosivo Civic Type R para o nosso país antes do Verão, com um preço de partida de 74 mil euros.

Uma benesse para os adeptos deste desportivo, depois de ter esgotado em menos de 72 horas as unidades destinadas a Portugal no ano passado.

Desenvolvido sob o conceito Ultimate Sports 2.0, o Civic Type R baseia-se na silhueta elegante e desportiva do novo Civic e:HEV.

Todavia, ao contrário do "irmão" 100% híbrido, a electrificação fica de fora para dar lugar a um poderoso bloco turbo de 2.0 litros com 329cv e 420 Nm.

Com quatro modos de condução, a potência e binários são passados às rodas dianteiras via uma transmissão manual de seis velocidades.

Os 275 km/hora de velocidade de ponta e os 5,4 segundos que demora a bater nos 100 km/hora acabam por ser apenas "pormenores".

O que distingue este desportivo cheio de ração é a sua postura na estrada e, principalmente, a agilidade com que devora o alcatrão.

