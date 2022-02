Cinco meses após a sua apresentação oficial, chega à Europa o novo Grand Cherokee 4xe da Jeep com tecnologia híbrida plug-in.





Híbrido 'plug-in': Jeep Grand Cherokee 4xe já chegou à Europa

Já na sua quinta geração, o SUV dispõe de um bloco turbo 2.0 litros e quatro cilindros com 272 cv e 400 Nm, conjugado com dois motores eléctricos.

O primeiro tem 33 kW (45 cv) e 53 Nm, e o segundo 100 kW (136 cv) e 245 Nm, para uma potência e binário combinados de 381 cv e 637 Nm, aliado a uma caixa automática de oito relações.

Exemplar no off-road

O Grand Cherokee 4xe é mais uma peça essencial na estratégia de electrificação de toda a gama automóvel da Jeep.

As capacidades off-road do SUV não foram beliscadas, como explica a marca americana, com um desempenho exemplar devido à conjugação das duas motorizações.

O sistema Quadra-Drive II 4x4, com caixa redutora e bloqueio do electrónico do diferencial traseiro, e a suspensão Quadra-Lift asseguram essas capacidades.

A tracção Selec-Terrain ajusta o funcionamento dos motores, a transmissão, a tracção e os travões, ao seleccionar os modos Auto, Snow, Sand/Mud, Rock e Sport.

Os consumos combinados ficam abaixo dos três litros/100 km e as emissões de dióxido de carbono nas 60 g/km.



A bateria de 17,3 kWh promete uma autonomia até aos 51 quilómetros em circulação urbana segundo o ciclo WLTP, dependendo da condução em modo híbrido, eléctrico ou e-save para salvaguardar a sua carga.

Evolução tecnológica

O Jeep Grande Cherokee 4xe revela um design exterior mais evoluído e um novo interior construído com materiais de qualidade e tecnologias de ponta.

Proposto nas versões standard de cinco lugares, e longa até sete ocupantes, é a primeira que estará disponível no mercado europeu.



São 4,91 metros de comprimento por 1,97 de largura e 1,80 de altura, com a distância entre eixos a chegar aos 2,96 metros.

A versão Launch Edition, que será a primeira a chegar aos concessionários, dispõe de um alargado equipamento de série, como faróis full LED e jantes em liga leve de 21 polegadas.

O tejadilho pintado em preto diamante, em contraste com a cor da carroçaria, define a sua linha mais rebaixada e enfatiza a asa traseira no último pilar.



Por dentro destacam-se os detalhes em madeira de nogueira e os estofos e os revestimentos em pele Palermo.

Os bancos dianteiros, com função de massagem integrada, têm 16 posições de ajustamento eléctrico, enquanto os traseiros também são aquecidos e ventilados.

O tabliê, com novas saídas de ar para o sistema de ar condicionado de quatro zonas, possui um painel de instrumentos e um ecrã táctil de infoentretenimento de dez polegadas.

Os menus do sistema multimédia Uconnect 5 tornam a gestão das funções mais simples e intuitivas.



No lugar do passageiro da frente está ainda um ecrã interactivo de 10,25 polegadas, com o Grand Cherokee a dispor de um sistema de som MacIntosh de 950 watts com 19 altifalantes.

Em termos de tecnologias a bordo, o SUV ostenta o novo sistema Active Driving Assist para condução semi-autónoma de nível 2, e um visor head-up de dez polegadas no pára-brisas.

O assistente de estacionamento paralelo e perpendicular facilita as manobras de estacionamento.



A ele juntam-se a câmara de visão nocturna para detectar peões e ciclistas, e o alerta de colisão frontal com travagem automática de emergência.

As pré-encomendas para o Jeep Grand Cherokee 4xe Launch Edition estão abertas até 31 de Março nos principais países da Europa ocidental.

Por enquanto desconhece-se a data de chegada aos concessionários nacionais e por que preço.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?