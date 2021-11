Heritage Series: 'restomod' eléctrico celebra 35 anos do Hyundai Grandeur

Não será dos carros mais vistosos da Hyundai, mas não deixa de ser original a variante eléctrica em homenagem à berlina.

Em modo de celebração dos 35 anos do Hyundai Grandeur, os estilistas da marca sul-coreana fizeram uma reinterpretação retro futurista do modelo.

O Heritage Series Grandeur assinala a importância simbólica da berlina original, enquanto a insígnia procura inspiração para novos e futuros estilos.

O modelo, lançado originalmente em 1986, mantém os mesmos elementos estilísticos daquela década. Houve, no entanto, pequenas melhorias, como os novos espelhos retrovisores, as jantes cobertas, as saias laterais.

Os faróis e farolins LED, com a mesma tecnologia Parametric Pixel do Ioniq 5, remetem para a motorização eléctrica usada pelo protótipo.

Para o interior foi criado o novo tema Newtro para estimular os sentidos dos ocupantes. Os bancos dianteiros são revestidos em veludo burgundy, inspirado pelo Grandeur original, cosidos e atados com pele Nappa nas costas.

Sendo um restomod, o Heritage Series Grandeur da Hyundai acolhe as mais recentes tecnologias mas com um hardware retro-futurista.

Os botões do tabliê foram trocados por um ecrã táctil de grandes dimensões, a e a alavanca das mudanças é um manípulo ao estilo dos aviões a jacto. Já o volante de um braço releva o desenho próprio dos automóveis dos anos 80.

O conjunto é rematado por uma iluminação em tons de bronze, que se prolonga pelo tabliê e por todo o habitáculo, integrada nos pilares B.

Os Infinity Mirrors reflectem a luz para os bancos traseiros, que relembram as discotecas dos anos 80. Um sistema de aúdio 4way4, desenvolvido pelo engenheiro de som Guk-il Yu, é debitado por 18 colunas de som.

O sistema de áudio proporciona um som rico, graças à composição da consola central e do tabliê, baseado na teoria acústica de uma sala de concertos.



A funcionalidade piano da barra de som pode ser usada através do sistema de som, mas com a berlina parada.

Desconhecida é a motorização deste Hyundai Heritage Series Grandeur, que estará em exibição no Seoul Motorstudio, na Coreia do Sul, a partir de terça-feira.

