Se é um adepto do luxo desportivo da Bentley, saiba que a insígnia britânica actualizou de forma expressiva os seus modelos mais poderosos.

Harmonia visual: Bentley Continental e Flying Spur ainda mais distintos

Inspirados no topo de gama Bentayga EWB, os Continental GT e GTC Azure foram agora embelezados com a grelha exclusiva Vertical Vane Grille, com palhetas verticais em cromado brilhante à frente de uma rede em malha preta.

Já as jantes de dez raios Azure de 22 polegadas que equipam o Flying Spur, pintadas em preto e com acabamento polido brilhante, passam a ser de série.

Por dentro, os modelos da linha Azure são agora equipados de origem com os novos sobre tapetes Wilton produzidos a partir de lã 100% pura.

As versões S e Speed do Flying Spur também passam a dispor de novos elementos opcionais.

Os componentes metálicos da carroçaria passam a ser propostos em Granite Grey para reforçar o apuro estético do acabamento opcional Blackline.

A grelha de palhetas rectas é substituída por um padrão matriz inspirada nos modelos de corrida dos anos 20 do século passado.

Para todas as variantes do Continental GT e Flying Spur foi adicionado o acabamento opcional em alumínio escovado para os frisos.

Este acabamento estreado no Bentayga remete para o desenho da grelha matriz da Bentley com um moderno efeito tridimensional.

E, ainda como opção, é proposta a nova cor exterior Topaz Blue para todos os modelos.

Este tom resulta da mistura intensa do azul e do verde para criar uma superfície que parece coberta de gemas turquesas cintilantes.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?