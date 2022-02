Há um McLaren Sabre que pode ultrapassar 3,3 M€ em leilão

Há um McLaren Sabre que se prepara para ir a leilão pelas mãos da leiloeira Barrett-Jackson com apenas 310 quilómetros no hodómetro.

E a exclusividade deste super desportivo está mais do que assegurada porque em 2020, apenas foram construídos 15 exemplares e todos para os Estados Unidos.

O exemplar em questão apresenta-se com uma cor intensa que muda de azul para roxo, de acordo com a incidência da luz e do ângulo em que é visto.

A McLaren apelida-a de Pacific Color Stream, em evidente destaque sobre a fibra de carbono em preto que compõe o resto da carroçaria.

Há outros elementos distintos como os retrovisores laterais mais pequenos, a enorme asa traseira e a tampa do motor em favo de mel.

E os guarda-lamas salientes, as luzes traseiras verticais e a coluna central transformam o Sabre num super desportivo para correr em Le Mans do que em estradas nacionais.

A bordo destacam-se as costuras em azul nos bancos revestidos a Alcantara, e a fibra de carbono no tabliê, nas portas e na consola central.

Recorde-se que a equipar o McLaren Sabre está um bloco V8 biturbo de 4.0 litros com 835 cv e 800 Nm. Potência e binário são passados ao solo através de uma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

A velocidade máxima bate nos 350 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se abaixo dos três segundos.

Não será por isso uma surpresa que o leilão seja por carta fechada mas o preço base não será baixo: cerca de 3,33 milhões de euros.

