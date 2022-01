GT X-Over: estreia ''eléctrica'' da Alpine fabricada em Dieppe

Tem o nome de código GT X-Over e já foi escolhida o local em que será construído o primeiro "eléctrico" da Alpine a partir de 2025.

A escolha recaiu sobre a fábrica de Dieppe, no norte de França, como esta sexta-feira foi avançado por Luca De Meo, presidente do grupo Renault.

O evento marca uma nova etapa nas ambições da Alpine e reforça os seus planos para assegurar um futuro de longo prazo na histórica instalação fabril.

Apresentado no início de 2021, o plano estratégico da Alpine sublinha o lançamento de três automóveis desportivos eléctricos até 2026.



Na calha estão um modelo compacto assim como uma nova versão do A110, e além do GT X-Over.

A chegada do novo "eléctrico" irá exigir investimentos nas instalações da Dieppe para adaptá-las à mais recente plataforma CMF-EV.

