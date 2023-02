GMA T.50 faz berrar V12 atmosférico no silêncio do Árctico

Como é que se porta na neve o T.50 da Gordon Murray Automotive? Nada mal, pelo que é dado a mostrar por Gareth Howell.

Bem perto do Círculo Polar Árctico, na Suécia, o piloto de testes testou o comportamento dos dispositivos de segurança e apoio ao condutor, assim como os pneus especiais que equipam o super desportivo.

Não é apenas pela sua imagem radical que o GMA T.50 se distingue: escondido atrás está um V12 atmosférico de 4.0 litros, com os seus 663 cv e 467 Nm a ecoarem de forma estrondosa no silêncio gelado do Árctico.

