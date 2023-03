GLA e GLB da Mercedes foram renovados e electrificados

Chegados a meio do seu ciclo de vida, os GLA e GLB da Mercedes sofreram uma reactualização estética de pormenor e viram a sua tecnologia reforçada.

A novidade está mesmo nas motorizações a gasolina, que passaram a contar com sistemas mild hybrid de 48 volt.

O construtor justifica esta renovação como uma maneira de propor mais equipamentos de série aos seus potenciais clientes.

Mudanças mínimas

Por fora, as mudanças nos Mercedes GLA e GLB estão no redesenho da grelha e do pára-choques dianteiro, e na nova assinatura luminosa dos faróis e farolins LED.

Ambos beneficiam ainda da nova cor Spectral Blue Metallic, a que se somam quatro novos jogos de jantes com 17 a 20 polegadas.

Dentro do habitáculo, a renovação é visível no painel de instrumentos digital de sete polegadas, que pode ser trocado por um de 10,25 polegadas em opção.

O ecrã táctil de infoentretenimento, de 10,25 polegadas, conta já com a nova geração do sistema MBUX, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

Ambos os modelos também evoluíram em termos de segurança activa e apoio à condução com a actualização do pacote Driver Assistance.



A Mercedes assegura um "controlo mais confortável" do assistente de manutenção de faixa "graças ao controlo activo da direcção".

O estacionamento também foi simplificado com um assistente renovado, enquanto o Trailer Manoeuvering Assist torna mais eficazes as manobras de marcha atrás com reboque.

Gasolina só mild hybrid

Os consumos e as emissões poluentes estão agora melhor controlados com a introdução do sistema mild hybrid de 48 volt nas motorizações a gasolina.

E àqueles sistemas motrizes passam a estar associados caixas automáticas de dupla embraiagem com sete ou oito relações.



As versões 180 (136 cv), 200 (163 cv), 220 4MATIC (190 cv) e 250 4MATIC (224 cv) ganham mais 10 kW (14 cv) do motor eléctrico nos arranques.

Já a gama a gasóleo 180d (116 cv), 220d e 200d 4MATIC (150 cv) e 220d 4MATIC (190 cv) mantém-se sem qualquer tipo de electrificação.

A variante GLA 250e híbrida plug-in viu a potência do motor eléctrico ser elevada dos 75 para os 80 kW (109 cv) e 300 Nm.

Todavia, a potência e binário combinados permanecem inalterados nos 218 cv e 450 Nm.

A bateria de 11,5 kWh, recarregável a 11 kW em corrente alternada ou a 22 kW em corrente contínua, viu a autonomia ser alargada dos 62 aos 70 quilómetros.



AMG mais eléctrico

Na mesma linha de actualizações estão os Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC e GLB 35 4MATIC, sendo agora mild hybrid de 48 volt.

Uma caixa automática AMG SpeedShift DCT de dupla embraiagem com oito relações passa os 306 cv e 400 Nm às quatro rodas.

Novas jantes em liga leve estão disponíveis para ambas versões, sendo a de 19 polegadas em preto baço bicolor de origem.

A Mercedes-Benz não indicou quando é qualquer uma das versões dos GLA e GLB chegam ao mercado nem os preços que definiu para o nosso país.

