Sem volante, sem pedais, um salão que quase se transforma num dormitório… eis o futuro idealizado pela Volkswagen para a electromobilidade autónoma.

Gen.Travel: o futuro da mobilidade autónoma pela Volkswagen

Chama-se Gen.Travel e é o mais recente protótipo revelado pela marca alemã esta sexta-feira.

Este Innovation Experience Vehicle 100% eléctrico, com condução de nível 5, oferece uma perspectiva realista para a mobilidade da próxima década.

O protótipo será uma das estrelas da Volkswagen no Chantilly Arts & Elegance 2022, que arranca este sábado em Paris.

Estética invulgar

No Gen.Travel, ressalta de imediato o desenho futurista e as proporções invulgares do monovolume, numa linguagem estética bem distante das actuais propostas da Volkswagen.

A dianteira, totalmente fechada, dispensa o pára-choques e as entradas de ar, com os faróis a terem um desenho bem diferente dos actuais ID eléctricos. Já a traseira minimalista está estruturada em redor de três grupos ópticos em LED.

Visto de perfil, a carroçaria divide-se em duas partes, com o habitáculo envidraçado a integrar-se na parte inferior onde estão os módulos da bateria.



As janelas estão à altura de uma cintura muito baixa para maximizar a visão do exterior, mesmo quando os ocupantes estão deitados nos bancos. A entrada e a saída dos ocupantes é facilitada pelas portas em forma de asa de gaivota.

Escritório ou dormitório?

Sendo um carro com nível de autonomia 5, o volante e os pedais podem ser dispensados, dando origem a uma cabine concebida como uma sala modular.

É possível escolher uma configuração com dois ou quatro assentos, que podem ser rodados em redor de uma mesa ao centro.



A iluminação dinâmica cria um ambiente de trabalho agradável e evita o perigo de provocar o enjoo dos ocupantes com o carro em andamento.

Os bancos podem ainda ser configurados de maneira a criar duas camas numa posição totalmente plana. Um inovador sistema de retenção garante a máxima segurança dos ocupantes, mesmo quando estão deitados.

O sistema de iluminação está concebido para produzir melatonina, de maneira a ajudar os passageiros a adormecerem e a acordarem de forma natural.

A interacção com o veículo é realizada através de uma interface de realidade aumentada e com um assistente pessoal inteligente.



Todos os elementos do interface homem-máquina são produzidos com materiais sustentáveis, sejam eles reciclados ou naturais.

Para o máximo conforto, o Gen.Travel possui suspensão activa eABC (Controlo Eléctrico Activo da Carroçaria). O sistema calcula, por antecipação, os movimentos verticais e laterais do monovolume, para optimizar a trajectória e a condução do veículo.

"Com o Gen.Travel, podemos experimentar hoje o que será possível num futuro próximo com tecnologia inovadora", explica Nikolai Ardey, director da divisão de inovação do grupo Volkswagen.

"Viagens porta-a-porta num novo patamar, sem emissões poluentes" e livre de tensão para os passageiros.

