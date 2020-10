Gendarmerie troca Renault Mégane R.S. por SEAT Leon Cupra

A Gendarmerie Nationale, a força policial militar francesa, trocou a frota (francesa) de Renault Mégane R.S. por uma (bem mais espanhola) formada por SEAT Leon Cupra.

O concurso aberto em 2019 para a renovação da frota da Gendarmerie até contemplava dois candidatos franceses, o novo Renault Mégane R.S. e o Alpine A110. Contudo, e de acordo com os mais recentes relatos, o "hot hatch" espanhol rapidamente ganhou as preferências da autoridade gaulesa.

Os primeiros modelos a ser fornecidos ainda são os Leon Cupra da geração anterior, equipado com um bloco 2.0 TSI com 290 cv. Contudo, e uma vez que este é um contrato com a duração de quatro anos, as encomendas futuras já serão preenchidas com o novo CUPRA Leon.

Até ao final deste ano serão entregues 17 exemplares do Leon Cupra à Gendarmerie Nationale, sendo que alguns são na carroçaria ST.

A preparação ficará a cargo da Gruau a vai demorar entre 5 a 6 semanas por unidade, uma vez que será necessário instalar luzes de emergência, sirenes, janelas reforçadas e um sistema de comunicação externo/interno.