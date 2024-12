Galp efectiva carregamentos eléctricos em postes de iluminação pública

Poderá ter passado despercebido a muitos dos que apoiam a electromobilidade, e até àqueles que a abominam, mas a Galp está já a propor um sistema de carregamento em postes de iluminação pública.

Em causa está o aproveitamento daquela infra-estrutura para reduzir o tempo e o custo de instalação de novos pontos de carregamento lento para veículos eléctricos e híbridos plug-in.

O projecto diminui a necessidade de novas adições de potência à rede eléctrica, ao mesmo tempo que reduz a ocupação de espaço adicional nos passeios públicos com carregadores convencionais.

A petrolífera está a preparar novos pontos de carregamento em várias áreas do país, depois da boa resposta aos projectos-piloto no bairro do Junqueiro, em Carcavelos, e na antiga refinaria de Matosinhos.

"Esta é uma necessidade premente nos grandes centros urbanos", sublinha João Marques da Silva, administrador executivo da Galp com o pelouro da área comercial.

Sendo o estacionamento ou garagem próprios uma miragem nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, "significa que a resposta terá de ser dada pela rede pública através de soluções como esta".

O projecto está também alinhado com o objectivo de expansão da rede de pontos de carregamento eléctrico operada pela empresa, actualmente com mais de 5.500 instalações.

Só em Outubro, a empresa superou o milhão de carregamentos na sua rede de mobilidade eléctrica, ultrapassando nos primeiros dez meses de 2024 o registo conseguido em todo o ano passado.

