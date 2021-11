GAC Aion LX Plus: mais de 1.000 km ''eléctricos'' para SUV chinês

Chama-se Aion LX Plus e reivindica uma autonomia de 1.008 quilómetros com uma única carga. Eis o mais recente SUV eléctrico da chinesa GAC, apresentado esta semana no salão automóvel de Gunagzhou.

É certo que a norma NEDC não é tão exigente como a WLTP mas, mesmo assim, é seguro que o modelo ultrapasse os 900 quilómetros de autonomia.

A ajudar o GAC Aion LX Plus a atingir aquela quilometragem está uma bateria de 144,4 kWh, com uma densidade energética de 205 Wh/kg.

Com uma densidade energética de 205 Wh/kg, é 20% mais compacta e 14% mais leve do que as actualmente existentes no mercado.

É no tempo de carregamento que está um dos seus principais trunfos: menos de dez minutos para carregar de zero a 80% num posto rápido. Se for de 30 a 80% da sua capacidade, o tempo de espera reduz-se a menos de cinco minutos.

Claro que estes números ainda têm de ser confirmados de forma efectiva no terreno mas, mesmo assim, são muito tentadores.

O Aion LX Plus possui dois motores eléctricos, com a potência de 734 cv a ser passada às quatro rodas através de uma caixa automática de duas relações.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora é feita em 2,9 segundos, o que não deixa de ser impressionante para um SUV com estas características.

Em termos visuais, o Aion LX Plus é muito semelhante ao actual LX, apesar de ter agora um desenho mais fluido pela ausência da grelha do radiador.

O pára-choques frontal tem uma estrutura mais esculpida e o divisor também é mais pronunciado, embora os faróis LED sejam mantidos. De lado e atrás não se vislumbram mudanças significativas em termos estilísticos.

Quanto às dimensões, mede 4,84 metros de comprimento por 1,94 de largura e 1,69 de altura, com uma distância entre eixos de 2,92 metros.

O interior revela um novo painel de instrumentos e um ecrã táctil multimédia de 15,6 polegadas, e estofos e revestimentos brancos em pele nappa.

De assinalar são os três LIDAR desenvolvidos pela RoboSense, com recursos que permitem a condução autónoma de nível 4.

