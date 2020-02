A Ford continua a promover o Mustang Mach-E, o seu primeiro automóvel totalmente eléctrico, e desta vez está empenhada em convencer os fãs de futebol americano que este é o carro perfeito para eles. Para isso a marca da oval azul quis mostrar as valências do espaço de carga dianteiro - conhecido como "frunk" - como… arca congeladora!

Sim, isso mesmo! A Ford encheu o "frunk" do Mustang Mach-E com gelo e com bebidas, antes de o mostrar com gelo e… camarões! A ideia é mostrar a versatilidade deste espaço de carga, que conta com uma tampa na parte inferior para facilitar a drenagem de líquidos.

Mas há mais. É que a Ford também promoveu a ideia de que este "frunk" pode ser usado para armazenar até mil asas de frango, mais do que suficiente para uma "noitada" de Super Bowl.

Piadas à parte, esta abordagem da Ford ao seu Mustang Mach-E não podia ser mais divertida e já está a tornar-se viral nas redes sociais. Resta agora saber se é o suficiente para convencer os adeptos de futebol americano a comprar um eléctrico…

Frunk do Ford Mustang Mach-E é ideal para servir comida e bebida