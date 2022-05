Fórmula 1: Verstappen vencedor em Miami reduz distância para Leclerc

Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio de Miami pela Red Bull, na estreia desta cidade norte-americana no campeonato do mundo de Fórmula 1.

Saído do terceiro lugar da grelha de partida, o piloto holandês ultrapassou Carlos Sainz, da Ferrari, logo na primeira curva, para depois ir à procura de Charles Leclerc.

Saído da pole position, o piloto monesgasco da Ferrari não conseguiu manter o primeiro lugar, sendo ultrapassado por Verstappen na nona das 57 voltas ao circuito.

A partir desse momento, caiu a monotonia na luta pelo primeiro lugar, com o homem da Red Bull a afastar-se de Leclerc forma consistente.

Só com a entrada do safety car na volta 41, devido ao incidente entre Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lando Norris (McLaren), é que a corrida voltou a animar

Recomeçada a prova, Leclerc tentou ultrapassar Verstappen várias vezes mas o maior poder de aceleração do Red Bull nas rectas em relação ao Ferrari tornou a missão impossível.

Esta foi a terceira vitória da temporada para o campeão do mundo em título, com o piloto monegasco a ocupar a segunda posição, a 3,786 segundos, e Carlos Sainz a terceira, a 8,229.

Verstappen reduziu para 19 pontos a distância que o separa do líder Charles Leclerc, com Sergio Pérez a manter o terceiro, com 66 pontos.

O Mundial de Fórmula 1 regressa agora à Europa, para correr o GP Espanha no fim-de-semana de 2 a 22 de Maio.

