Ford GT já tem variante Studio Collection

É um fã do novo Ford GT? Pois a marca oval acaba de avançar com a variante definitiva, "vestida" com o pacote Studio Collection.

Apresentado ao mundo em Agosto, lado a lado com a versão Heritage Edition, a nova colecção propõe uma série de opções exclusivas para transformarem a estética do super desportivo de 670 cv e 745 Nm.

Em particular destaque está toda a área gráfica do modelo, desenvolvida pela parceria formada entre a Ford Performance e a Multimatic.

"Pintado" em Shadow Black, o exemplar agora apresentado está enfeitado com detalhes infinitos em Orange Competition, com uma faixa ao centro do capô que se estende pelo tejadilho até à traseira, sem esquecer pormenores alaranjados nas entradas de ar e nas laterais da carroçaria.

A rematar o conjunto estão as jantes em liga leve pretas, com as pinças de travão em laranja a sobressaírem por trás dos raios das rodas.

Os pretendentes ao bólide têm de despachar-se porque só 20 exemplares vão estar disponíveis para este ano, a que se somam mais duas dezenas no próximo ano.

O super desportivo pode ser personalizado com sete cores padrão e com uma paleta de infinitas combinações para a carroçaria, com grafismos a condizer.

Preços para esta versão especial não foram revelados mas deverão ultrapassar facilmente os 500 mil euros.

