Ford E-Transit SuperVan 4.2 acelera até às nuvens de Pikes Peak

A electrizante E-Transit SuperVan 4.2 da Ford Performance será uma das estrelas da 101.ª edição da Rampa Internacional de Pikes Peak.

A acelerar pelas 156 curvas que levam ao topo do monte está Romain Dumas, para mostrar os limites extremos da potência eléctrica.

Será bem mais rápido, sem dúvida, do que o vetusto Ford Model T que subiu a rampa na estreia deste acontecimento em 1916.

Afinal, foi aquele piloto de testes que estabeleceu em 2018 o recorde da subida mais rápida (7:57.148 minutos) ao volante do Volkswagen ID. R.

"Com os nossos parceiros da STARD, criámos com a E-Transit SuperVan 4.2 uma máquina verdadeiramente competitiva", destacou Mark Rushbrook, director global da Ford Performance Motorsports.

"A rampa de Pikes Peak é o local perfeito para demonstrar a tecnologia para veículos eléctricos da Ford" e mostrar o que a Performance VE é capaz.

Esta versão refinada da SuperVan 4 foi completamente reconfigurada, não apenas visualmente mas também em termos aerodinâmicos.

Em causa está a sua capacidade para "rasgar" a atmosfera que rodeia o pico de 4.302 metros de altitude, e o incremento das forças descendentes, superiores a 1.995 quilos a 242 km/hora.

As principais funcionalidades aerodinâmicas incluem uma asa traseira e um divisor dianteiro em fibra de carbono para manter a estabilidade.



O chassis também foi "emagrecido" para melhorar o equilíbrio geral do protótipo e dar mais agilidade nas curvas sinuosas da pista.

O grupo também foi melhorado, ao passar de quatro para três os motores STARD UHP de seis fases.

E, com a montagem das bolsas de células Ultra High Performance Li-Polymer NMC da STARD, é alcançada uma relação peso/potência ideal.

Com um motor à frente e dois atrás a darem tracção integral, o conjunto motriz ebita 1.050 kW (1.428 cv) de potência.

E, a somar a estes trunfos, está a capacidade de regeneração até 600 kW da bateria para um uso optimizado da energia.



O chassis também foi devidamente afinado pela Ford Performance e a STARD com um sistema de travagem renovado com discos carbono-cerâmicos.

Jantes em magnésio forjado, pneus de competição Pirelli P Zero, veios de transmissão melhorados e um pára-brisas Perspex em acrílico extrudido reforçam o seu dinamismo.

O interior minimalista de um desportivo de competição dá o tom para a Ford E-Transit SuperVan 4.2 conseguir o melhor tempo na subida.

A edição 101 da Rampa Internacional de Pikes Peak acontece no próximo domingo, com transmissão em directo através do Youtube.

