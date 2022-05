O novo Flying Spur Hybrid foi considerado o automóvel mais "limpo" alguma vez construído pela Bentley.

Flying Spur Hybrid é o mais ''limpo'' na história da Bentley

As medições feitas segundo o ciclo WLTP confirmam que as emissões médias de dióxido de carbono resumem-se a 75 g/km, o que é um recorde histórico para um modelo da construtora britânica.

Avaliada foi também a autonomia em 41 quilómetros no modo eléctrico, proporcionado pela bateria de iões de lítio de 18 kWh, que pode ser recarregada em apenas 2h30.

Aliás, chega aos 805 quilómetros o alcance conseguido por este Flying Spur Hybrid de ligar à ficha, com o depósito de combustível no pleno e com a bateria totalmente carregada.

Graças ao bloco V6 biturbo de 2.9 litros, alinhado com um motor eléctrico, a berlina desportiva oferece 544 cv e 750 Nm, passados às quatro rodas através de uma transmissão automática de oito relações.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em apenas 4,3 segundos, para uma velocidade máxima de 285 km/hora.

Como em qualquer proposta da Bentley, são inúmeras as personalizações possíveis, a começar pelas mais de 60 cores para a carroçaria, sem esquecer as opções Blackline, para um visual mais escuro, e Mulliner.

Para o habitáculo estão disponíveis até 15 tons para as peles dos estofos e dos revestimentos, e oito folheados com pespontos configuráveis, entre outros detalhes exclusivos.

Segundo modelo da Bentley a receber uma motorização híbrida plug-in, a seguir ao Bentayga, o Flying Spur Hybrid está já disponível para encomenda no nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?