Fiat Panda Restomod Hybrid para off-road ''só'' custa 58 mil euros

Não, não se trata de uma micro-versão do clássico Land Rover Defender mas antes de um Panda Restomod Hybrid devidamente preparado pela Inglorious Basterds Cycle.

A instaladora italiana quis dar uma nova vida ao citadino 4x4 da Fiat com uma fisionomia mais robusta mas sem perder de vista as boas prestações fora do asfalto.

O primeiro exemplar começa os testes dinâmicos já neste mês de Março, com a apresentação oficial a estar prevista para o início do Verão.

Regresso musculado

O Panda Restomod Hybrid inspira-se, de uma forma muito livre, no Lancia Delta HF Integrale e no menos popular Fiat Campagnola, um ‘todo o terreno’ fabricado entre 1951 e 1987.

Do primeiro "ganhou" os guarda-lamas sobredimensionados para abrigar jantes de 15 polegadas com pneus off-road, e do segundo "recebeu" um capô musculado decorado com faróis redondos Full LED.

As barra protectoras à frente e atrás, e o painel de protecção para proteger a traseira dão ao modelo um visual bem mais robusto do que o do original.

As cores exteriores recordam tons históricos do Panda, como o Verde Lattementa do Panda Young de 2000, ou o Rosso Bordeaux do Panda 4×4 Sisley.

É por dentro que esta "recuperação" fica irreconhecível: mais luxuoso do que o modelo de origem, ganha um painel digital a toda a largura do tabliê para a instrumentação e o sistema de infoentretenimento.

Os bancos à frente e atrás, com revestimento em pele natural, também podem ser dobrados na totalidade para criar uma superfície plana.



Só dez exemplares

Sob o capô, o motor original de 1.0 litros foi substituído pelo bloco 1.2 de 75 cv da primeira geração do Fiat Punto, mas totalmente reconstruído e optimizado a partir do zero para chegar aos 90 cv de potência.

Esta mecânica combina-se com um alternador que recupera parte da energia nas travagens, para depois oferecer uma potência suplementar no arranque.

A caixa manual ou sequencial de cinco velocidades pode ser ligada a dois diferenciais autoblocantes enquanto as novas barras de torção prometem uma condução mais satisfatória, mesmo em pisos irregulares.



O desempenho fora do alcatrão foi reforçado com um sistema regulável para elevar a altura ao solo até aos 38 cm, com os ângulos de ataque e de saída a chegarem aos 45 graus, e o ângulo ventral a ser de 15 graus.

A estreia do Panda Restomod Hybrid preparado pela Inglorious Basterds Cycle está prevista para Junho, com o preço a ser bem superior aos 58 mil euros para cada um dos dez exemplares previstos nesta primeira série.

