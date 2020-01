Ferrugem milionária: Mercedes 300 SL escondido 30 anos em barracão!

No dia de Natal, o Aquela Máquina falou de um Porsche 912 de 1965 que esteve guardado num armazém na Holanda durante quase 30 anos até ter sido "descoberto" quase por acaso.

Pois desta vez falamos de um Mercedes 300 SL descapotável de 1961, que foi encontrado à beira da destruição num barracão por um vendedor do Beverly Hills Car Club, um stand californiano especializado em "clássicos".

Sob a camada de ferrugem que cobre esta obra-prima – o leitor pode apreciá-la na nossa fotogaleria – esconde-se um roadster raríssimo.

Afinal, apenas 256 unidades foram fabricadas, dos quais 101 pintadas no azul claro que ainda se consegue vislumbrar nas fotografias deste exemplar.

Pela documentação apresentada pelo stand de Beverly Hills, este Mercedes 300 SL foi comprado originalmente em 1961 e retornou dois anos mais tarde ao mesmo concessionário.

O descapotável foi de novo vendido até ser "estacionado" no barracão em 1968, de onde nunca mais saiu, com quase 122 mil quilómetros, para ser "descoberto" no ano passado.

Pois, apesar do mau estado em que ele foi encontrado, não ficou muito tempo à "sombra". Um cliente desembolsou de imediato qualquer coisa como 720 mil euros, no estado em que ele se encontrava, para ter uma peça da história automóvel da Mercedes na sua colecção.

É verdade que vai ter de desembolsar mais uns largos milhares de euros para recuperá-lo até ao seus estado físico original, mas nem isso parece ser um problema demasiado grave.



É que este modelo, quando surge em perfeitas condições num leilão, chega facilmente ao milhão de euros!

